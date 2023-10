Spätsommerlicher Wochenstart - Feiertag mit Schauern

Auf einen spätsommerlichen Wochenstart wird in Baden-Württemberg am Feiertag ein etwas durchwachseneres Wetter folgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag viel Sonnenschein mit bis zu 29 Grad in Stuttgart und nördlich der Alb, wie ein Meteorologe am Sonntag mitteilte.

Am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag bringe eine Kaltfront vorübergehend kühlere Temperaturen. Im Tagesverlauf nehme die Bewölkung zu und es könne zu Regenschauern kommen. Gebietsweise seien Sturmböen mit bis zu 70 km/h möglich. Zum Abend lockere die Bewölkung dann wieder auf.

Im weiteren Wochenverlauf pendeln sich die Temperaturen den Angaben zufolge bei um die 20 Grad ein.