Später Siegtreffer: Fürth gewinnt in Heidenheim

Geschwister-Scholl-Preis an belgischen Autor van Reybrouck Der belgische Bestseller-Autor David van Reybrouck erhält in diesem Jahr den Geschwister-Scholl-Preis für sein Sachbuch Revolusi - Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Der Schriftsteller bringe darin die Befreiung Indonesiens aus der Kolonialherrschaft als packende Globalgeschichte von überraschender Aktualität nahe, begründete die Jury am Donnerstag ihre Entscheidung. Die Auszeichnung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Bayern und der Stadt München ist mit 10.000 Euro dotiert und soll dem Autor am 28. November überreicht werden.

Abschuss von Wölfen: Bund Naturschutz ohne Bedenken Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat keine Bedenken gegen den Vorstoß des Bundes für einen schnelleren Abschuss von Wölfen, die Weidetiere töten. Eine begrenzte Abschussgenehmigung unmittelbar am Schadensort kann sinnvoll sein. Schadwölfe zieht es oft an den Ort des Risses zurück, teilte der BN-Wolfsexperte Uwe Friedel am Donnerstag in Nürnberg mit. Aus fachlicher Sicht halte man den Ansatz für vertretbar.