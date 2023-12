Später Ausgleich: Waldhofs Sieglos-Serie geht weiter

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga nicht beenden können und hängt in der Tabelle weiter in der Abstiegszone fest. Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt kassierte das Team von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Seit neun Liga-Spielen ist der Waldhof nun sieglos.

Ingolstadts Pascal Testroet (90.+1) zerstörte vor 6056 Zuschauern die Hoffnungen der Mannheimer auf einen Heimsieg, der für ein wenig Ruhe im Umfeld hätte sorgen sollen. Nach dem Ausgleich hatten die Waldhöfer zudem noch Pech, dass ein Schuss von Bentley Baxter Bahn von der Unterkante der Latte auf die Torlinie prallte.

In der ersten Halbzeit hatte Kennedy Okpala (11.) per Hacke das 1:0 für die Gastgeber erzielt. Anschließend gelang es der Mannschaft von Trainer Rehm gegen dessen Ex-Club aber nicht, einen weiteren Treffer nachzulegen. Der 45-Jährige bleibt durch das Remis in der Kritik. Der Forderung von Mäzen Bernd Beetz, bis zum Ende des Kalenderjahres die Abstiegszone verlassen zu haben, kamen die Waldhöfer durch dieses Unentschieden nicht näher.