Sozialsenatorin will Kampf gegen Antisemitismus unterstützen

Mehr zum Thema

Nach Morden im Wohnheim: Kommission legt Zwischenbericht vor Nach dem Mord an vier Bewohnern in einem Wohnheim des Potsdamer Oberlinhauses wird eine eigens einberufene Expertenkommission am Freitag einen Zwischenbericht vorlegen. Die Expertenkommission solle helfen, die Arbeitsbedingungen in Behinderteneinrichtungen zu verbessern und Orientierung zu geben, teilte das Oberlinhaus am Mittwoch mit. Die Kommission war demnach im April 2021 ins Leben gerufen worden. Sie ist Teil des Aufarbeitungsprozesses der schrecklichen Tat vor rund anderthalb Jahren.