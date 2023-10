Sozialministerin Scharf holt Direktmandat in Erding

Mehr zum Thema

AfD will diesmal im Landtag Vizepräsidenten stellen Die AfD fordert nach ihrem Stimmgewinn bei der Landtagswahl in der neuen Legislaturperiode einen der Stellvertreterposten im Landtagspräsidium. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir dieses Mal einen Vizepräsidenten als zweitstärkste Kraft stellen dürften, sagte AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner am Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk.