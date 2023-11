Souveräner FC St. Pauli lässt SV Elversberg keine Chance

Der FC St. Pauli hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch vom Überraschungs-Team SV Elversberg nicht stoppen lassen. Die Hamburger setzten sich am Freitagabend beim Aufsteiger aus dem Saarland mit 2:0 (2:0) durch und bleiben auch nach dem zwölften Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze. Für Elversberg war es die erste Niederlage nach sieben Spielen.

Johannes Eggestein (16.) hatte die Gäste mit einem Kopfball nach einer Ecke von Marcel Hartel in Führung gebracht. Hartel (31.) traf eine Viertelstunde später mit einem Schuss aus 20 Metern unter die Latte. Für die beiden Hamburger waren es die jeweils sechsten Treffer in der Zweitliga-Saison.

Drei Tage nach ihrem Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen Schalke 04 überzeugten die Hamburger erneut und kamen zu einem verdienten Sieg. Von Beginn an kontrollierte das Team von Trainer Fabian Hürzeler das Spiel. Erst nach dem Rückstand wurden die Gastgeber mutiger. Der FC St. Pauli behielt aber alles im Griff.

Nach der Pause mühten sich die Saarländer, den Druck zu erhöhen. Klare Chancen gegen die sichere Pauli-Deckung hatten sie kaum. Die Hamburger taten indes nur noch wenig für die Offensive. Und dennoch hatten sie die besseren Möglichkeiten: Oladapo Afolayan (68.) und Etienne Amenyido (84.) scheiterten jeweils an der Latte.