Sorge um Stefanie Giesinger: „Ich bin seit ein paar Tagen nicht so gut drauf!"

Stefanie Giesinger ist bekannt dafür, dass sie ihre mentale Gesundheit offen thematisiert. Bereits vor Jahren machte die ehemalige GNTM-Siegerin öffentlich, dass sie mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hat. Sie kann damit umgehen, doch es gibt immer wieder emotionale Tiefschläge.

„Also, ich bin seit ein paar Tagen nicht so gut drauf. Wochen. Wochen, Monaten. Ich bin seit einer längeren Zeit nicht so gut drauf“, erklärt Stefanie jetzt in einem kurzen Clip, den sie bei Tiktok und Instagram teilte. „Ich habe das Gefühl, es geht wieder so ein My hoch. Und es ist so geil, weil jetzt kann ich diese introvertierte Zurück-Zieh-Moody-Binge-Eating-Zeit positiv für mich einsetzen.“ Ein Serienmarathon und viele Snacks sollen die Influencerin auf andere Gedanken bringen.

