Was genau Katharina Eisenblut aktuell fehlt, darüber lässt sie ihre Fans im Unklaren. In den letzten Monaten hatten diese oft Anlass, sich um die 29-Jährige zu sorgen. Seit der Geburt von Söhnchen Emilio ist bei Katharina „jede Woche etwas anderes los“, wie die einstige DSDS-Kandidatin im RTL-Interview vor einigen Monaten erklärte. „Ich merke mein Körper ist nicht ganz im Reinen mit sich.“

Im März wusste Katharina nicht, ob ein geschwollener Lymphknoten in der Wange gut- oder bösartig ist. Außerdem litt sie an Zysten im Unterleib und hatte Flüssigkeiten (Blut oder Eiter) in der Niere plus Nierensteine.

Im August hatte Katharina Panik, eine schwere Lungenkrankheit – womöglich Krebs. Ihr Arzt äußerte den Verdacht, dass Katharina an einer Neoplasie der Lunge leiden könnte. Unter einer Neoplasie versteht man eine gut- oder bösartige Neubildung von Körpergewebe durch eine Fehlregulation des Zellwachstums. Der Begriff Neoplasie wird im klinischen Sprachgebrauch häufig für die abnorme Neubildung von Zellen bei bösartigen Tumoren verwendet. Zum Glück ergaben weitere Untersuchungen, dass es sich bei Katharinas Symptomen wohl eher um eine Form von Long Covid handeln könnte.