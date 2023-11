Für ihren Ex-Freund Raphael Birchner ist Sophia Thiel Ende letzten Jahres von München nach Berlin gezogen. Doch bereits wenige Monate später ging ihre Beziehung in die Brüche. „Auch wenn man sich mental auf verschiedene Situationen bei einer Trennung vorher einstellt, wenn es dann so weit ist, übermannen einen trotzdem manchmal die Emotionen und hauen rein wie eine Ohrfeige“, gestand die 28-Jährige im Juni nach dem Liebes-Aus bei Instagram. Doch mittlerweile kann Sophia Thiel wieder positiv in die Zukunft blicken. „Dieser Umzug ist nicht nur ein neues Kapitel, sondern auch ein aufregendes Abenteuer, und ich kann es kaum erwarten, all die neuen Erfahrungen zu machen und neue Erinnerungen zu kreieren“, schreibt sie zu ihrem YouTube-Video.

Den knapp 19 Minuten langen Clip beginnt sie in ihrer alten Wohnung. „Genau vor einem Jahr jetzt bin ich hier nach Berlin gezogen. Nicht alleine, zu zweit. Mit ganz großen Plänen und dann spielt das Leben irgendwie komplett anders. Und jetzt exakt nach einem Jahr ziehe ich hier alleine wieder aus“, erzählt Sophia in ihrem Umzug-Vlog. Anschließend gibt es für ihre Follower einen Einblick in ihre aktuelle Wohnung. Drei Tage Pack-Marathon und 80 Kisten später ist Sophia dann bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Mit Hilfe eines Umzug-Teams geht es dann in ihr neues Zuhause.