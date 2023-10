Djamila Rowe will keine fremden Männer in ihrem Bett

„Ich habe momentan sehr viel Motivation und viel Freude am Sport. Ich brauche den Sport, um mental stabil zu sein.“ Der Ernährungspart sei dabei in den Hintergrund gerückt, es bestimme nicht mehr ihre Gedanken und den Alltag. „Ich bin nicht mehr so wie früher, dass ich so viel über meine Ernährung teile. Ich fühle mich sehr ruhig und ausgeglichen.“ Und mit diesem Gefühl startet sie jetzt in ihre neue Wohnung. (rla)