Sonniger Feiertag und milde Temperaturen in Bayern erwartet

Söder wirbt nach Wiederwahl um Fairness unter Demokraten Nach seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten hat Markus Söder im bayerischen Landtag für Geschlossenheit und Fairness unter den Demokraten geworben. Je ernster die Zeiten und je schwerer die Herausforderungen seien, desto wichtiger sei es, dass Demokraten zusammenhalten, sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner ersten Rede. Wir bewegen uns in ernsten Zeiten. Es sei Aufgabe der Politik, den Menschen Halt und Hoffnung zu geben. Dabei müssten parteitaktische Überlegungen zurückstehen. Wir sind in erster Linie für die Menschen da und nicht für uns. In Anspielung auf die Corona-Krise in der vergangenen Wahlperiode betonte er: In schwersten Zeiten war der Zusammenhalt hier mit großen Teilen der Opposition am größten.

83-Jähriger will Schädlinge bekämpfen: Setzt Garage in Brand Beim Bekämpfen von Schädlingen in einem Bienenkasten hat ein 83-Jähriger in Mittelfranken seine Garage in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann in dem Gebäude in Ansbach einen Bienenkasten abschwefeln wollen, um eine Schädlingsgefahr zu beseitigen. Dabei hätten sich am Montag die hölzernen Kästen entzündet.