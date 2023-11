Sonne, Wolken und Regen in Thüringen

Mehr zum Thema

Noch immer Solidaritätsbekundungen für NSU-Terror Zwölf Jahre ist es her, dass in einem Wohnmobil in Eisenach die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden wurden - und der „Nationalsozialistische Untergrund“ aufflog. Noch heute gibt es Solidaritätsbekundungen für die Rechtsterroristen und ihr Umfeld.

Landtag beschäftigt sich mit öffentlichem Gesundheitsdienst Es soll Veränderungen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen geben. Das sieht ein Gesetzentwurf der Regierungskoalition von Linke, SPD und Grünen vor, der heute im Landtag beraten wird. Die Parlamentssitzung beginnt um 9.00 Uhr in Erfurt.