Sonne-Wolken Mix in Hessen: Bis zu 23 Grad am Wochenende

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Hessen teils wolkig, teils heiter. Am Freitag soll es vor allem in der Nordhälfte des Landes vorübergehend stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Vereinzelt fällt im äußersten Norden Regen, ansonsten soll es meist heiter und trocken werden. Maximal erwartet der DWD Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad.

Für Samstag rechnen die Meteorologen mit heiterem bis sonnigem Wetter. Bei Temperaturen von bis zu 23 Grad bleibt es trocken. Im Nordosten können den Angaben zufolge teils auch dichtere Wolkenfelder aufziehen. Der Sonntag beginnt wolkig bei einzelnen abklingenden Regenfällen aus der Nacht. Später lichten sich die Wolken zunehmend und es bleibt trocken. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.