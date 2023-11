Sondertilgung von Corona-Krediten: Höhe 270 Millionen Euro

Die Schuldenbremse des Grundgesetzes sollte aus Sicht der rot-roten Landesregierung zu einer weicheren Schuldenregel werden. Kreditfinanzierte Investitionen in Zukunftsbereiche wie Klimaschutz oder Schulbau müssten möglich sein, so der Sprecher. Bei dieser Position bestehe Einigkeit in der Landesregierung.

Offen ist bislang, wieviel des bereits im Regierungsentwurf des Landeshaushaltes verplantes Geldes vom Bund dem Berliner Rotstift zum Opfer fallen wird. Die Konsequenzen würden derzeit ausgewertet. Über das Ergebnis werde das Kabinett voraussichtlich in der kommenden Woche beraten. An diesem Donnerstag steht allerdings bereits die abschließende Beratung des Landeshaushalts 2024/25 im Haushaltsausschuss des Landtags an. Anfang Dezember soll er dann nach bisheriger Planung im Landtag verabschiedet werden.