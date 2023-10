Sondersitzung zur Unterbringung von Geflüchteten

Mehr zum Thema

Steinmeier zur Deutschen Einheit: Es gibt Unwuchten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 33 Jahre nach der deutschen Vereinigung eine kritische Bilanz gezogen. Es geht nicht nur um das Materielle, es geht um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Und da gibt es Unwuchten, sagte er am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Wenn wir die Anzahl von Ostdeutschen etwa in Führungspositionen betrachten, so ist das vielleicht in der Politik einigermaßen gelungen, überhaupt nicht in Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch der Medien, sagte er.

Unfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten Bei einem Unfall im Weimarer Land ist ein Mensch gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. In dem verunglückten Auto sei ein Ehepaar mit Kind am Dienstag unterwegs gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ihr Fahrzeug sei aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 87 in der Ortslage Oberroßla frontal gegen einen Baum geprallt. Für die Bergung der Verletzten sei der Abschnitt gesperrt worden.