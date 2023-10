Sondersitzung: NRW-Justizminister weist Vorwurf zurück

Mehr zum Thema

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Bahn Bei einer Kollision von einem Linienbus und einer Stadtbahn in Sankt Augustin bei Bonn sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der leere Bus am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang die Gleise und wurde dort erfasst. Die Bahn schob den Bus aufs Gleisbett und entgleiste anschließend.