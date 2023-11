Sondengeher findet Ehering von Frau aus Österreich

Mehr zum Thema

Hochwasserlage an der Donau entspannt sich Die Hochwasserlage an der Donau entspannt sich. Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Mittwoch mitteilte, würden die Pegelstände an der gesamten Donau fallen. Einzelne Pegelstände im Streckenabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen lagen am Mittwochvormittag noch oberhalb der Meldestufen 1 bis 2. Bis Donnerstagnachmittag sollen alle Donauwasserstände die Meldestufe 1 unterschritten haben, hieß es.