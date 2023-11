Wer fliegt raus und wer zieht wann noch ein? Wer behält die Nerven? Wer meistert die Spiele am besten und schützt sich vor der Nominierung? Das neue Sommerhaus im schönen Westmünsterland garantiert ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Das traumhaft-teutonische Bauernhaus-Domizil ist keine Luxusherberge. Die Promipaare müssen sich mit den speziellen Gegebenheiten und den Mitbewohnern arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen. Die Zuschauer lernen die Stars von einer ganz anderen Seite kennen, denn sie werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet.