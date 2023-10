Die Reality-Karriere von Walentina Doronina hat 2020 mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von „Ex on the Beach“ ( hier streamen) begonnen. Hier traf sie nicht nur auf Gigi Birofio, sondern auch zum ersten Mal wieder auf ihren Verflossenen Christoph – nach der Show kamen die beiden dann nochmal zusammen. Allerdings nur, um sich kurz darauf wieder zu trennen. Walentina hat sich in Nullkommanix zu einem echten Realtiysternchen gemausert – und durfte deswegen direkt bei „Are You The One? Realitystars in Love“ ( hier streamen) nach einer neuen besseren Hälfte suchen, fand die große Liebe dort aber nicht.



Bei der „#CoupleChallenge“ ( hier streamen) ist Walentina 2021 deshalb mit ihrer damals besten Freundin Christin Okpara angetreten.