Justine und Arben haben sich in die Herzen gespielt, während sich die Sommerhaus-Sieger mit ihrer knallharten Taktik nicht nur Freunde gemacht haben. Serkan und Samira müssen sich für ihr Verhalten ziemlich viel Kritik gefallen lassen. Doch das juckt die beiden nicht – sie sind stolz auf ihren Erfolg. Aber auch Justine und Arben können sehr zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben: Am Anfang kannte sie kaum jemand, jetzt lieben sie alle.

Im Gegensatz zu Maurice Dziwak. Ihn kann man wohl mit Fug und Recht als Verlierer der achten Staffel bezeichnen. Der 25-Jährige hat es zwar mit Ricarda Raatz auf den dritten Platz geschafft, sich aber viele Symphatien durch sein machohaftes Gehabe und seinen Umgang mit seiner mittlerweile Ex-Freundin verspielt. Ganz anders sieht das bei den Zweitplatzierten der achten Sommerhaus-Staffel aus.

Claudia Obert musste die Sommerhaus-Festspiele zwar früh verlassen, weiß aber trotzdem, das am Ende nicht (nur) das Gewinner-Paar gewonnen hat. Justine und Arben haben zwar die 50.000 Euro nicht eingesackt, aber: „Die Zwei sind das beliebteste Paar.“ Auf diese Tatsache weißt Frau Obert den aufgebrachten Maurice beim großen Wiedersehen hin.



Und die Reality-Ikone hat Recht. Justine Dippl strahlt in unserem Interview: „Für uns war das Sommerhaus auf allen Ebenen erfolgreich … Das Feedback, das wir von draußen bekommen, ist einfach unfassbar.“ Obwohl sie absolut gar keine Erfahrung im Reality-TV-Geschäft hatten, haben die beiden ihren Job richtig gut gemacht und die Zuschauer bestens unterhalten. Stunk gab es zwischen den beiden – mit einer Ausnahme – gar nicht. Durch das Sommerhaus haben sie sich als Paar nochmal anders kennengelernt, freut sich Justine.