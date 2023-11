„Wie kann man so ein Miesepeter sein?!“ Justine Dippl startet den neuen Tag in Bocholt in bester Laune, ihr Verlobter Arben Zekic dagegen geht direkt in den Konzentrationsmodus über. Sein Fokus liegt voll auf dem nächsten Spiel, weshalb er wenig mit Justines Gute-Laune-Geträller anfangen kann. Und entsprechend schnell bricht die erste Sommerhaus-Krise zwischen den beiden aus. Er will seine Ruhe, sie will seine Aufmerksamkeit. Und die kriegt sie kurze Zeit später auch. Doch leider nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Denn nach ihrer Aussage „Du motivierst mich genau so viel wie ein Haufen Scheiße vom Hund“ tobt auch der konzentrierte Arben.