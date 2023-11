Während Arben den tobenden Serkan zurückhalten muss und Samira unter Tränen davonläuft, knöpft sich Vanessa Aleks selbst vor – in was einer Lautstärke! „Sowas sagt man nicht! Nein! Spinnst du? Sowas sagt man nicht! Über die Tochter redet man nicht!“, schreit sie den 32-Jährigen immer und immer wieder an. In ihren Augen hat Aleks eindeutig eine Grenze überschritten: „Jetzt hast du es dir komplett verkackt und das sage ich dir als deine Partnerin. Such dir eine andere, die sone Scheiße mitmacht. Peinlich bist du!“