„Walentina wäre fast gestorben in meinen Augen“, heißt es in der Instagram-Story von „Sommerhaus der Stars“-Bewohner Can Kaplan. Seine Verlobte Walentina Doronina sei bei einem Spiel in der zweiten Sommerhaus-Folge in Gefahr gewesen. Nun äußert sich RTL zu den Sicherheitsvorkehrungen.