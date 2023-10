Beim Spiel „In the air zu zweit“ ging es für die Sommerhaus-Promis in der zweiten Folge (hier auf RTL+ streamen) auf einen wackeligen Steg in schwindelerregender Höhe. Hier galt es für jedes Paar, Fragen zu beantworten. Walentina Doronina und Can Kaplan gingen als Sieger des Spiels hervor. Trotzdem behalten sie es nicht in positiver Erinnerung, wie beide nun auf Instagram klarmachen.

„Als wir hochgelaufen sind, ist mir aufgefallen, dass Walentinas Karabiner nicht richtig eingehakt war und nur an einem ganz kleinen Stück dran hing. Wäre sie hochgelaufen weiter und dann runter gefallen, wäre er zu eintausend Prozent rausgerutscht und sie wäre in die Tiefe gefallen“, so Can in seiner Instagram-Story. Weiter meint er: „Mir ist es aufgefallen, ich habe sofort geschrien [...] Walentina wäre fast gestorben in meinen Augen. Auch sie meint auf ihrem Instagram-Profil: „Ich hätte bei einem Spiel sterben können, wäre Can nicht aufmerksam gewesen.“