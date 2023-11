Elena Miras & Mike Heiter

Zwischen dem einstigen „Love Island“-Paar ging es in der Promi-WG heiß her. Ganz Deutschland konnte nicht nur einmal mit ansehen, wie Elena ihren Mike beschimpfte. Auf den ersten Platz schafften sie es trotzdem – dafür musste letztendlich allerdings das Liebes-Glück der beiden herhalten. Nach drei Jahren trennte sich das Paar, was eine gemeinsame Tochter hat.

Yeliz Koc & Johannes Haller

Nach der vierten Staffel traf es ebenfalls Ex-Bachelor-Kandidatin und Ex-Bachelorette-Kandidat Yeliz und Johannes. Monatelang ging es hin und her, on und off, bis im Mai 2020 die endgültige Trennung verkündet wurde. Mittlerweile ist Johannes glücklicher Vater einer Tochter mit Ex-Bachelorette Jessica Paszka. Und Yeliz hat eine Tochter mit Jimi Blue Ochsenknecht – allerdings sind die beiden kein Paar mehr.

Benjamin Boyce & Kate Merlan

Schon im Sommerhaus bahnte sich eine Beziehungskrise an, wenige Monate später war dann wirklich alles aus. Angeblich soll das Thema Nachwuchs zur Trennung geführt haben.

Willi & Jasmin Herren

Auch Willi und Jasmin Herren traf der Sommerhaus-Fluch. Nach langem Hin und Her machte Jasmin die Trennung im März 2021 öffentlich. Am 20. April 2021 starb der beliebte Entertainer im Alter von 45 Jahren.