Wenn sogar Ricarda Raatz und Maurice Dzwiak sich überglücklich in den Armen liegen und kurz davor sind, Tränchen zu verdrücken, weiß man: In Bocholt liegt (ausnahmsweise) Liebe in der Luft. So viele romantische Sätze sind in dem Haus, das schon einige Beziehungen zum Scheitern gebracht hat, selten gefallen.

Doch als Aleks Petrovic seinen Liebesbrief vorliest, wird es plötzlich still. Denn er wählt ganz andere Worte, als seine Vorredner. „Wir meisterten mit Bravur das Exitgame und schmissen die bis dato stärksten Gegner namens Edith und Eric raus“, heißt es beispielsweise in seiner Liebeserklärung an Vanessa, die eher an ein Sommerhaus-Zwischenfazit erinnert.