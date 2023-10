Und, haben wir zu viel versprochen? Das ist doch wirklich eine bunte Mischung an Promipaaren, die da in der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ (hier vergangene Folgen auf RTL+ streamen) auf uns warten. Und wenn ein Preisgeld von 50.000 Euro winkt, dann nimmt man auch gerne schmandige Zimmer, nervenaufreibende Challenges und mitunter nervtötende Mitbewohner in Kauf. Ja, wer ins Sommerhaus einzieht, der muss starke Nerven haben – und sich von der eigenen Privatsphäre verabschieden.

Doch welches Promipaar trotzt allen Streitereien und beweist in den berühmt-berüchtigten Sommerhaus-Spielen, dass es ein unschlagbares Team ist? Schließlich kann nur EIN Pärchen am Ende „DAS Promipaar 2023“ werden und damit in die Fußstapfen des letzten Siegerpaars Antonia Hemmer und Patrick Romer treten.

Wer allen Widrigkeiten in der Promi-WG trotzt und welche Freund- oder auch Feindschaften entstehen, zeigt RTL ab dem 19. September im Free-TV – und parallel zur TV-Ausstrahlung im Livestream auf RTL+. Übrigens: Auf RTL+ steht die erste Folge schon seit dem 12. September zum Abruf bereit. Das wird ein Spaß! (ngu)