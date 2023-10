Es geht wieder los!

In der Reality-Gameshow „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bewohnen achtPromipaare ab September 2023 ein kleines Haus in Bocholt und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2023“! Das „Sommerhaus der Stars“ startete am 19. September 2023 um 20.15 Uhr bei RTL und bereits am dem 12. September auf RTL+.

Parallel zur TV-Ausstrahlung ist das Sommerhaus auch im RTL-Livestream auf RTL+ zu sehen. Keine Zeit? Ganze Folgen von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ gibt es in voller Länge vorab und zum nachträglichen Abruf ebenfalls auf RTL+.