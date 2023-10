Nicht mal ein Hähnchen kann man hier in Ruhe in den Ofen schieben... Walentina Doronina und Can Kaplan pinseln ein Brathähnchen mit Marinade ein, als Eric Stehfest der 23-Jährigen eine Frage stellt. „Wie willst du das durch sechzehn teilen, wenn du den so verarbeitest?“. „Die haben ja auch die Wassermelone rausgenommen“, entgegnet die Blondine daraufhin. Spätestens da ist Eric sich sicher: „Wird auf jeden Fall ein Thema heute.“ Recht hat er!

Ja, ein schönes Reisgericht – wie beispielsweise Frikassee – wäre laut Liebeskrieger Eric bei so vielen Menschen eben sinnvoller gewesen. Als er den anderen Sommerhaus-Bewohnern von dem Chicken-Fiasko berichtet, dauert es nicht lange, bis sich neben der Hähnchenhaut auch die Gemüter erhitzen. Doch Walentina betont wiederholt: „Alle können sich bedienen“. Doch das sehen offenbar nicht alle so. Immerhin hätten sie und Can nicht Bescheid gesagt und nur „Haut und Knochen“ übrig gelassen, wie Aleks Petrovic sagt. Dieses Hühnchen scheint noch lange nicht gerupft zu sein … Wie es nach dem Chicken-Beef in Bocholt weitergeht, zeigt RTL am Dienstag, den 3. Oktober ab 20.15 Uhr bei „Das Sommerhaus der Stars“ – und bereits sieben Tage vorher auf RTL+. (ngu)