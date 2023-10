Soltwedel siegt bei Nord-Hirschrufermeisterschaft

Mehr zum Thema

Serie von Jetski-Diebstählen in Mecklenburg-Vorpommern Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut Jetskis gestohlen. Die beiden insgesamt rund 30.000 Euro teuren Fahrzeuge verschwanden aus einem Hafen im Warener Ortsteil Eldenburg an der Bundesstraße 192, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag sagte. Als Tatzeit wurde die Nacht zum 28. September angegeben.

Landessynode beschließt Gesetz zur Geschlechtervielfalt Die Berücksichtigung der Geschlechtervielfalt ist nun auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Gesetz und soll sich auch sprachlich ausdrücken. Die Landessynode der Nordkirche habe einem entsprechenden Kirchengesetz am Sonnabend in zweiter Lesung zugestimmt, teilte Präses Ulrike Hillmann in Lübeck-Travemünde mit. Mit diesem Beschluss ist die Anerkennung und Gleichberechtigung aller Geschlechter - weiblich, männlich, divers sowie nicht-binär - in der Nordkirche gesetzlich verankert, sagte sie.