Die Polizei ist in Solingen (Nordrhein-Westfalen) im Einsatz, um „angedrohte Straftaten“ in der Schule zu verhindern. Verantwortliche der Schule hätten die Bedrohungslage gemeldet, sagt die Polizei am Montagmorgen. Um welche Straftaten es sich dabei genau handelt und von welcher Gefahr auszugehen ist, erklärt der Sprecher aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Der Sprecher sagt nur: „Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern.“ Doch der Schulleiter gibt den Schülern und Eltern einen Hinweis.

