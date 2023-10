Solidaritätskundgebung für Israel in Darmstadt

Mehr zum Thema

Ladendiebstahl bringt Polizei auf Spur von gesuchten Männern Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind nach einem versuchten Ladendiebstahl geschnappt worden. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer sollen bei der Tat am Montag in einem Supermarkt in Neu-Isenburg versucht haben, alkoholische Getränke mitgehen zu lassen, teilte die Polizei in Offenbach am Dienstag mit. Beim Verlassen des Geschäftes sprang demnach der Alarm der Sicherheitsschleusen an und ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung der Verdächtigen auf. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte die beiden Männer festnehmen.

Landwirt von Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt Ein Landwirt ist am Dienstagmittag in Hofgeismar von seinem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er neben dem angelassenen Traktor gestanden und einen Behälter befüllt, als sich das Gefährt in Gang setzte und ihn erfasste. Der Grund hierfür war zunächst unklar, ein Gutachter wurde beauftragt.