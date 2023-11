Solidaritätskonzert für Menschen in Israel und Gaza

Mit einem Solidaritätskonzert wollen Musiker in Dresden Spenden für die Menschen in Israel und Gaza sammeln. Dazu laden die Jüdische Woche Dresden, die Musikgruppe Banda Comunale und das Deutschen Hygiene-Museum am 26. November ein. Im Mittelpunkt des Konzerts Mensch zuerst stehe das Mitgefühl mit den Menschen in der Konfliktregion, hieß es am Sonnabend in einer Mitteilung.

Die unterschiedlichen politischen Bewertungen dieses blutigen Konflikts sollen an diesem Abend zurückstehen. Angesichts der festgefahrenen und verzweifelten Situation wolle man mit künstlerischen Mitteln für die Gültigkeit der Menschenrechte für Alle werben.