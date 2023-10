Solidaritätsbekundung: Israel-Flagge vor NRW-Staatskanzlei

Mehr zum Thema

Brand nach Einbruch in ein Wohnhaus in Borken Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im münsterländischen Borken ist im Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Unbekannte sollen am Samstag gewaltsam die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Angaben über eine mögliche Diebesbeute liegen demnach noch nicht vor.