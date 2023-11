Solaranlage auf Topographie des Terrors installiert

Mehr zum Thema

Mattuschka löst Trainer Heine in Altglienicke ab Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke hat sich von Trainer Karsten Heine getrennt und zunächst den ehemaligen Profi Torsten Mattuschka mit der Leitung der ersten Mannschaft beauftragt. Nach ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs, ist man nach zu dem Entschluss gekommen, im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins vom Dienstag, über die der Kicker zuerst berichtet hatte.