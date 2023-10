Sohn von Rapper Marteria veröffentlicht ersten Song

Der Sohn des Rappers Marteria tritt weiter in die Fußstapfen seines Vaters und hat am Freitag einen ersten Song veröffentlicht. Unter dem Künstlernamen Luzey rappt der 16-Jährige, der bürgerlich Louis heißt, in Zu spät unter anderem: ich sah Papa auf der Bühne und dachte, das könnte ich sein. Auf Luzeys Instagram-Profil reagierte Marteria (40, bürgerlicher Name Marten Laciny) mit Herz-Symbolen.

Der Rap kommt schneller daher als der Rap in den jüngsten Songs seines Vaters. Insgesamt klingt der Song mehr nach typischem Deutschrap als die Musik, die Marteria zuletzt veröffentlichte und die stark von elektronischer Club-Musik inspiriert scheint. Im Video zu dem Song zeigt sich Luzey in seiner und Marterias Heimatstadt Rostock unter anderem vor Plattenbauten.

Sein großes Debut feierte der Jugendliche bereits Anfang September, als ihn sein Vater bei zwei Konzerten im Rostocker Ostseestadion vor Zehntausenden Zuschauern auf die Bühne holte und Luzey einen Song rappte. Ganz gute Kulisse für'n ersten richtigen Auftritt, oder?, hatte Marteria damals kommentiert.