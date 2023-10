Sohn soll Vater tödlich verletzt haben

Ein 83 Jahre alter Mann ist in Köln lebensgefährlich verletzt worden und gestorben. Tatverdächtig ist sein 39 Jahre alter Sohn, er wurde festgenommen. Der 39-Jährige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, wie die Behörden am Samstag mitteilten.

Demnach wurde der Mann am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden, nachdem ein Bekannter ihn nicht hatte erreichen können. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Senior kurz darauf im Krankenhaus.

Laut Polizei soll der Sohn, der mit dem Mann in der Wohnung lebte, seinem Vater die tödlichen Verletzungen zugefügt haben. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt in der Wohnung gekommen, hieß es. Details zu dem Tatgeschehen und den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt.