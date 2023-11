Sohn nach Angriff auf Eltern in psychiatrischer Klinik

Ein 33-jähriger Mann soll im Landkreis Deggendorf in Tötungsabsicht auf seine Eltern losgegangen sein. Der Mann habe seinen Vater bei dem Angriff in der gemeinsamen Wohnung in Plattling mit einem spitzen Gegenstand leicht am Hals verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach sei es zu einem weiteren Angriff gegen den Vater gekommen, den die Eltern abwehren konnten.

In einem unbeobachteten Moment sollen sie das Haus verlassen haben, um zur Polizei zu fahren. Mit Unterstützung aus Straubing nahmen die Beamten den Tatverdächtigen an der Wohnung vorläufig fest. Nach einer richterlichen Vorführung am Freitag wurde der 33-Jährige in einer psychiatrische Fachklinik untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen ihn.