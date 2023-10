„Mama, wenn was passiert, ich liebe dich”, schreibt ihr 26-jähriger Sohn noch, dann reißt der Kontakt ab. Seit dem Überfall der Hamas auf ein Musikfestival mit 260 Toten, bleibt ihr nur die Hoffnung darauf, ihren Sohn wiederzusehen. Zusammen mit einem Freund wartet sie seit gestern (8.10.) an einer Notaufnahme darauf, irgendwas über den Verbleib ihres Kindes zu erfahren. „Momentan weiß keiner Bescheid. Wir wissen gar nichts, das ist das Schlimmste für alle Eltern“, sagt ihr Freund. Beide möchten namentlich nicht genannt werden.

„Ich wünschte, ich könnte etwas tun“, sagt die Mutter. Doch es bleibt ihr nur, zu warten. Beide sind mit der immer wieder aufflammenden Gewalt in ihrer Heimat aufgewachsen. Mit diesem Ausmaß haben jedoch auch sie nicht gerechnet. „Ich hoffe auf das Beste“, sagt sie. Ihr Freund ist voller Unverständnis, sagt, dass es im Gazastreifen auch gute, friedliche Leute gibt, sie jedoch aus Angst schweigen würden. Immer wieder kommt es zwischen Israel und Pälestina zu Gewaltausbrüchen. Man habe sich an vieles gewöhnt, so der Mann. Die momentanen Ereignisse aber könnten vieles ändern.

