Sohn erkennt eigene Mutter nicht und tötet sie wohl im Wahn

Atlas-Skulptur kehrt zurück aufs Dach des Hauptbahnhofs Eine rund 2,80 Meter große und 270 Kilogramm schwere Atlas-Skulptur - einst Wahrzeichen des Hamburger Hauptbahnhofs - kehrt nach 80 Jahren an ihren Stammplatz zurück. Sie werde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Kran auf den Giebel des fast 120 Jahre alten Bahnhofgebäudes gehoben und dort installiert, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.