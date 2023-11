Sohn des Mannes, der beim Kudamm-Unfall starb: „Mich hat keiner gefragt, wie es mir geht"

Rückblende: Am 1. Februar 2016 liefern sich zwei Männer mitten in der Nacht auf dem Kurfürstendamm in ‚Berlin ein illegales Autorennen. Rücksichtslos rasen sie durch die Stadt, überfahren rote Ampeln. An einer Kreuzung beim Kaufhaus KaDeWe rammt eines der Autos mit 160 bis 170 Stundenkilometern einen Wagen, der bei Grün aus einer Seitenstraße kommt. Dessen Fahrer, ein Arzt im Ruhestand, hat keine Chance. Sein Wagen wird 70 Meter weit durch die Gegend geschleudert, der Mann stirbt noch am Unfallort.

Das Berliner Landgericht verurteilt zunächst beide Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Seinerzeit ein Novum in Deutschland. Es folgen einige weitere Prozesse. Das Urteil gegen den Hauptverursacher des Unfalls, Hamdi H., wird bestätigt. Der zweite Raser, Marvin N. muss letztlich für 13 Jahren wegen versuchten Mordes hinter Gitter. Inzwischen hat er etwa die Hälfte seiner Strafe verbüßt und ist im offenen Vollzug.