Softairwaffen: Jugendliche lösen Großeinsatz der Polizei aus

Zwei Jugendliche haben in einer Tiefgarage in Hamburg mit Softair-Pistolen gespielt und dadurch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Anrufer habe der Polizei zunächst die zwei maskierten, angeblich mit Pistolen bewaffneten Personen gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die sei daraufhin am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot aus 15 Streifenwagen angerückt, habe die Tiefgarage umstellt und beim Betreten die beiden 14- und 15-Jährigen mit den Softairwaffen angetroffen. Die Teenager wurden auf eine Polizeiwache gebracht und dort von ihren Eltern abgeholt.