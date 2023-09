Softairwaffe in Schule: Polizei prüft nach Einsatz Rechnung

Mehr zum Thema

Drei Autos stoßen auf Autobahn A2 zusammen: Fahrerflucht Auf der Autobahn A2 sind nahe der Raststätte Börde drei Autos zusammengestoßen. Ein 26-jähriger und ein 39-jähriger Autofahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Hohenwarsleben mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am Freitagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache ein Auto in Fahrtrichtung Berlin auf dem linken Fahrstreifen gehalten.