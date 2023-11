Softair-Waffe an Berufsschule sorgt für Polizeieinsatz

Mehr zum Thema

Eckpunkte für Konverterplattformen stehen Die Weichen für den Bau von Konverterplattformen für den Windkraft-Offshore-Bereich auf der Marine-Werft in Rostock-Warnemünde sind gestellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterzeichneten am Mittwoch gemeinsam mit Unternehmensvertretern auf der zur Marinearsenal gehörenden Warnowwerft ein entsprechendes Eckpunktepapier. Für die Produktion können die zur Meyer-Gruppe gehörende Neptun Werft und der belgische Stahlkonstrukteur Smulders einen Teil der Werftfläche nutzen. Beide Unternehmen wollen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen.