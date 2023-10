Söder wirbt nach Wiederwahl um Fairness unter Demokraten

Nach seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten hat Markus Söder im bayerischen Landtag für Geschlossenheit und Fairness unter den Demokraten geworben. Je ernster die Zeiten und je schwerer die Herausforderungen seien, desto wichtiger sei es, dass Demokraten zusammenhalten, sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner ersten Rede. Wir bewegen uns in ernsten Zeiten. Es sei Aufgabe der Politik, den Menschen Halt und Hoffnung zu geben. Dabei müssten parteitaktische Überlegungen zurückstehen. Wir sind in erster Linie für die Menschen da und nicht für uns. In Anspielung auf die Corona-Krise in der vergangenen Wahlperiode betonte er: In schwersten Zeiten war der Zusammenhalt hier mit großen Teilen der Opposition am größten.

Mit Blick auf die neue Legislaturperiode kündigte Söder eine Politik an, die großen Wert auf die Freiheit der Menschen lege. Wir werden alles dafür tun, dass dieses Bayern seinen Charakter als starkes, stabiles Land, als moderne Demokratie auch weiter behält. Das Motto Leben und leben lassen werde auch in Zukunft in Bayern gelten. Söder dankte den Abgeordneten für seine Wahl: Es sei ihm eine große Ehre das Vertrauen der großen Mehrheit des Landtags zu genießen. Die Regierung werde alle Erwartungen der Wähler erfüllen.