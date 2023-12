Söder will Generalüberholung des Bürgergeldes

Mehr zum Thema

Radmuttern von Rettungswagen mutwillig gelockert An einem Rettungswagen in Oberbayern sind nach Angaben der Polizei mutwillig Radmuttern an den beiden Hinterrädern gelockert worden. Das Fahrzeug verlor in Ebersberg in der Nacht zum Sonntag den linken Hinterreifen, die Besatzung rief die Polizei. Der Rettungswagen war ohne Unfall zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten Beamte die Manipulation an den Radmuttern fest.