Söder will Europapolitik „kantiger und griffiger“

Scholl: Aufstellung gegen Saarbrücken taktisch gewählt Sieg in Istanbul, Sieg in Dortmund - und dazwischen die Pokal-Pleite in Saarbrücken. Für seine Aufstellung beim 1:2 vergangene Woche wurde Tuchel kritisiert. Scholl glaubt, es gab einen größeren Plan.

Unfall an Bahnübergang: Zug und Transporter stoßen zusammen Ein Kleintransporter ist an einem Bahnübergang bei Mindelheim (Kreis Unterallgäu) mit einem Zug zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Freitagmorgen wurde der 30 Jahre alte Fahrer des Transporters leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.