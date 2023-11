Söder und Weber: Europawahl ist Schicksalswahl

Mehr zum Thema

18 Tore: Harry Kane übertrifft in Uralt-Rekord Harry Kane hat zwei weitere Bestmarken in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Der Treffer des 30 Jahre alten Stürmers zum 1:0 seines FC Bayern München am Freitagabend beim 1. FC Köln war das 18. Tor für den Engländer in dieser Saison. Nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta ist dies bisher noch keinem Spieler bereits nach zwölf Spieltagen gelungen. Damit übertraf der Kapitän des englischen Nationalteams den bisherigen Rekord von Gerd Müller, dem in der Saison 1968/1969 nach zwölf Spielen 17 Treffer gelungen waren.

Sieben Verletzte nach Brand in Asylbewerberunterkunft Bei dem Brand in einem Keller in einer Asylbewerberunterkunft im oberfränkischen Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, mussten alle Bewohner am späten Freitagabend die Unterkunft verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Sieben Menschen erlitten den Angaben zufolge eine Rauchvergiftung. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Feuer kam, ermitteln nun die Brandermittler der Kriminalpolizei.