Söder und Aiwanger wollen weiter regieren

Bayern-Basketballer bezwingen Hamburg Nach der ersten Saisonniederlage gegen Oldenburg sind die Basketballer des FC Bayern München in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Pablo Laso die Veolia Towers Hamburg mit 90:79 (54:41), dabei reichte den Bayern ein starkes zweites Viertel zum Sieg. Topscorer Sylvain Francisco erzielte zehn seiner 18 Punkte in jenem Spielabschnitt.

AfD-Fraktionschef: „antidemokratische Vorgehensweisen“ Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag, Ulrich Singer, hat nach der Landtagswahl Angriffe auf seine Partei beklagt. Wir leiden massiv unter den antidemokratischen Vorgehensweisen, sagte er am Sonntag im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Singer sprach von Angriffen auf Bürgerbüros und thematisierte auch den Vorfall um Parteichef Tino Chrupalla bei einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt. Seine Partei habe dagegen nichts zu einem hitzigen Wahlkampf beigetragen, gab der Fraktionschef der Rechtspopulisten an. Wir sind hier immer deeskalierend. Von dem Wahlergebnis seiner Partei, die nach ersten Prognosen zweit- oder drittstärkste Kraft im Landtag wird, zeigte er sich zufrieden: Das zeigt doch ganz klar, dass wir wirklich starke und gute Arbeit geleistet haben.