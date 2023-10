Söder: Über Ausgestaltung des Asylrechts reden

Mehr zum Thema

Stich nach Streit um Partylärm - 19-Jähriger in U-Haft Ein Spezialeinsatzkommando hat einen 19-Jährigen in München verhaftet, der einen Mann im Streit um Partylärm schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht der junge Mann im Verdacht, den Mann in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) Ende September mit einem spitzen Gegenstand gestochen zu haben.

Polizei überprüft Schutz jüdischer Einrichtungen in Bayern Nach dem Angriff auf Israel prüft die bayerische Polizei die Schutzkonzepte für die jüdischen Einrichtungen im Freistaat. Wie das Innenministerium in München am Montag erklärte, habe die Sicherheit israelischer und jüdischer Einrichtungen hohe Priorität. Derzeit liegen uns für Bayern keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor, berichtete ein Ministeriumssprecher. Dennoch seien alle Polizeipräsidien unmittelbar nach dem Angriff der Hamas gebeten worden, die Maßnahmen für entsprechende Einrichtungen und Veranstaltungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.